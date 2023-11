Die Erlebnisregion Graz bietet in der Vorweihnachtszeit ganz besondere Ausflüge in die nähere Umgebung der Landeshauptstadt an. Die Tagesreisen in Kooperation mit den GrazGuides sollen an vier Samstagen ab 25. November sternförmig rund um Graz stattfinden und regionales Brauchtum, kulinarische Köstlichkeiten und künstlerische Darbietungen in den Mittelpunkt rücken. Die Abfahrt erfolgt dabei jeweils um 14 Uhr beim Kunsthaus in Graz – die Rückkehr wird um ca. 19 Uhr angepeilt.