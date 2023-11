Am Montagabend fand die turnusmäßig vorgeschriebene Einsatzübung der Feuerwehr in der Unterflurtrasse Voitsberg statt. Gegen 17 Uhr wurden die Feuerwehren Bärnbach, Krems, Mooskirchen, Rosental und Voitsberg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und starker Rauchentwicklung alarmiert (für die realistische Verrauchung sorgte Pyrotechnik Hirt). Gleichzeitig wurde vom BFV Graz Umgebung ein Verbindungsoffizier zur Tunnelwarte Hausmannstätten entsandt.

Bereits nach wenigen Minuten trafen die Florianis am Südportal des Tunnels ein und fuhr anschließend unter schwerem Atemschutz in die Tunnelröhre Fahrtrichtung Rosental ein. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass es im Tunnel zu einer Massenkarambolage mit mehreren Fahrzeugen und zahlreichen verletzten Personen kam. Ein beteiligter PKW stand bereits in Vollbrand.

Umgehend wurde ein Löschangriff durchgeführt und gleichzeitig mit der Rettung der im Tunnel befindlichen Personen begonnen. Um 17.36 Uhr konnte „Brand aus“ vermeldet werden. In weiterer Folge wurden neun Verletzte aus dem Tunnel gerettet und den Feuerwehrsanitätern übergeben. Aufgrund der guten Zusammenarbeit der Einsatzkräfte konnten alle vom Übungsleiter OBI Harald Kremaucz ausgearbeiteten Szenarien bewältigt werden. Eingesetzt waren fünf Feuerwehren mit 15 Fahrzeugen und 90 Feuerwehrmitgliedern.

Gefährlicher Zwischenfall

Leider kam es während der Übung zu einem gefährlichen Zwischenfall, da ein Fahrzeuglenker trotz Sperre der Umfahrungsstraße in die stark verrauchte Unterflurtrasse einfuhr. Durch die rasche Reaktion der Einsatzkräfte konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden.