Schon seit einiger Zeit will Landwirt Georg Unterhuber seine Freiflächen-Photovoltaikanlage in Hochtregist im Ortsteil Lichtenegg der Gemeinde Bärnbach erweitern. Wie berichtet musste er dieses Vorhaben jedoch auf Eis legen, da er die Erweiterung auf einer Waldfläche plante. Genau diese Waldfläche wurde jedoch durch ein Unwetter stark beschädigt, von dem Fichtenwald blieben nur noch wenige Bäume übrig. Nun kommt frischer Wind in die Pläne von Unterhuber. Denn der Bärnbacher Gemeinderat hat eine Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts und des Flächenwidmungsplans in einer Sitzung am 31. Oktober einstimmig beschlossen.