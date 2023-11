Die Apfelernte in der Steiermark ist weitgehend abgeschlossen, allerdings war das Wetter für den Ertrag nicht ideal. Spätfrost und verregnetes Blühwetter ließen die Ernteausfälle bereits erahnen. „Aufgrund von Blütenfrost haben wir heuer in der Steiermark etwa zwei Drittel einer normalen Ernte. Wir haben genug Ware, um das Inland mit Äpfeln zu versorgen, dafür können wir weniger exportieren“, sagt Manfred Kohlfürst, Obmann der steirischen Obstbauern. Auch am Familienbetrieb der amtierenden Apfelprinzessin Helene Fattinger spürt man das Ernteminus. „Die Ernte hätte besser sein können, wir hoffen, dass sich das in den nächsten Jahren ändert.“