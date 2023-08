600 Menschen haben sich seit dem Start im April am Crowdfunding des Vereins "Wald statt Beton" beteiligt. Das Geld wird gesammelt, um den Wald am Ende der Gleisdorfer Schießstattgasse zu kaufen, um ihn als solchen zu erhalten. Die Österreichische Wohnbaugenossenschaft (ÖWG) hat das Grundstück ja erworben und will dort Wohnungen bauen. "Bis jetzt haben wir einen sechsstelligen Betrag zusammen", sagt Hans Fischer, Anrainer und Obmann des Vereins "Wald statt Beton". Wie viel genau, will er nicht verraten.