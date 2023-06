"Die meisten Menschen in Gleisdorf, auch Gemeinderäte, wissen gar nicht, was zu diesem Grundstück gehört", sagt Hans Fischer. Der Obmann des Vereins "Wald statt Beton" lud den Gleisdorfer Gemeinderat Freitagnachmittag zur Besichtigung des Waldstücks am Ende der Schießstattgasse ein. Er hält ein Bild in der Hand, darauf zu sehen sind die Grundstücksgrenzen.