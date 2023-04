Frau Hedwig will mitmischen, sie will den Schießstattwald in Gleisdorf retten. Zugegeben, Frau Hedwig ist keine Gleisdorferin, ebenso wenig wie Elfriede Scharf, die an ihr dran hängt. Sie ist Puppenspielerin und verleiht Frau Hedwig ihre Stimme. Denn Frau Hedwig ist eine Handpuppe.