Gleisdorfer FPÖ will Volksbefragung zum ÖWG-Wald in den Gemeinderat bringen

Die Idee für eine Volksbefragung in puncto ÖWG Wald in der Schießstattgasse bringt die FPÖ als Dringlichkeitsantrag in der kommenden Gemeinderatssitzung am Montag ein. Als regulärer Punkt auf der Tagesordnung wurde sie vom Bürgermeister abgelehnt.