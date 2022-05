"Uns ist es wichtig, gemeinsam aufzustehen und uns einzusetzen, damit Natur Natur bleibt", betont Susanne Schinnerl von der Bürgerinitiative "Wake Up Gleisdorf". Über 100 Bürgerinnen und Bürger hatten sich am vergangenen Samstag in der Gleisdorfer Schießstattgasse zu einer Menschenkette für den Erhalt des Waldes formiert. Für jenen hat die Bezirkshauptmannschaft ja vor wenigen Wochen die Bewilligung zur Rodung gegeben.