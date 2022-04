"Zuzug kann durch die Raumplanung gesteuert werden. Sie haben die Stadtentwicklung in der Hand", mit diesem Appell richtete sich Gerlind Weber an das Plenum im Forum Kloster Gleisdorf. Dort hatte die Stadtgemeinde Gleisdorf zur Auftaktveranstaltung zum neuen Sachbereichskonzept für Grün- und Freizeitraum geladen, das unter Bürgerbeteiligung in den nächsten Monaten erarbeitet werden soll. Als Gastrednerin war Raumplanerin und Universitätsprofessorin Gerlind Weber von der Universität für Bodenkultur geladen. In Ihrem Vortrag richtet sie den Blick auf die großen Herausforderungen einer klimafitten Raum- und Stadtplanung und sparte nicht mit Kritik.