Hallenbad. In der nördlichsten Gemeinde des Bezirks Weiz, Rettenegg, gibt es eines der wenigen verbliebenen Hallenbäder. Es wird nur während des Sommers von Ende Mai bis Anfang September betrieben und ersetzt ein Freibad oder einen Badesee, wofür es einfach zu kalt wäre. "Man hat in der Coronazeit gesehen, wie wichtig es ist, dass wir das Hallenbad erhalten. Wir haben seither sehr viele Schwimmkurse für die Kinder durchgeführt, damit sie ordentlich schwimmen lernen", sagt Bürgermeister Johann Ziegerhofer. Jetzt sind Risse in den Fugen der Fliesen entstanden und der gesamte Boden muss ausgetauscht werden. 40.000 Euro wird das kosten und soll dank Bedarfszuweisungen des Landes finanziert werden.