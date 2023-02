Wasserversorgung. Es war einer der Aufreger im Jahr 2022 in Birkfeld: Mehrfach kam das Wasser trüb aus den Leitungen, die von der Ebenhoferquelle im Ortsteil Waisenegg versorgt werden. Für das heurige Jahr hat sich die Gemeinde vorgenommen, neue Quellen zu erschließen und Sanierungen am aktuellen Netz vorzunehmen. Erste Gespräche mit Eigentümern der möglichen neuen Quelle in Falkenstein wurden bereits geführt, jetzt muss das Quellenschutzgebiet untersucht werden. "Allein das kostet 40.000 Euro", rechnet Bürgermeister Oliver Felber vor.