80.000 Euro investiert: Ab April ist die Gemeinde Blackout-sicher

Sowohl am Dach des Altstoffsammelzentrums als auch über dem Sandspielplatz beim Kindergarten will die Gemeinde Mitterdorf/Raab eine PV-Anlage errichten. Außerdem wurde in die Blackout-Vorsorge und den Breitbandausbau investiert.