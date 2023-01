Garderobe, Multimedia-Raum und Marktplätze für Volksschule

Die Volksschule soll heuer umgebaut und adaptiert werden. So sollen etwa im Keller eine Garderobe und vor den Klassenräumen "Marktplätze" entstehen. Weiter investiert wird auch in die Geh- und Radwege, genau wie in die Blackout-Vorsorge.