Sanierungen. Rund 250.000 Euro investiert die Gemeinde Gasen 2023 in Straßensanierungen und Neuasphaltierungen, verrät Bürgermeister Erwin Gruber, ÖVP. Betroffen seien etwa die Fischgrabenstraße, die Amassegg-Straße oder der Sonnleitbergweg. Auch kleinere Unwetterschäden des Vorjahres werden in diesem Zusammenhang asphaltiert. Baubeginn wird in der zweiten Jahreshälfte sein.

Ebenso in Angriff genommen wird die Sanierung der Volksschule. "In den Klassenzimmern werden die Holzböden saniert und es wird neu ausgemalt." Kosten: rund 30.000 Euro.