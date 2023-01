Haus der Gesundheit. Bereits im März soll das neue Haus der Gesundheit in der ehemaligen Volksschule von Preßguts in Betrieb gehen. "Im Obergeschoss sind fünf Therapeutinnen und Therapeuten untergebracht, die unter anderem Massage und Shiatsu anbieten, im Erdgeschoss zieht unsere Hausärztin samt Hausapotheke ein", erzählt Bürgermeister Andreas Nagl. Insgesamt 600.000 Euro hat die Gemeinde in dieses Projekt investiert. Unweit vom Haus der Gesundheit soll im Juni dann das neue privat geführte Pflegeheim mit 55 Betten eröffnet werden.