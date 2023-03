Das hätte sich Bürgermeister Herbert Pregartner nicht gedacht, zum Abschied seiner 24-jährigen Ära als Ortschef von St. Ruprecht an der Raab (am 31. März geht er in Polit-Pension) wurde dem 70-Jährigen nun eine 24 Meter lange Spannbrücke über die Raab gewidmet. Sie stellt das Herzstück des Südspangen-Projekts dar und wurde im Rahmen der offiziellen Eröffnung auf den Namen "Herbert Pregartner-Brücke" getauft.