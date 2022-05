Sechs Jahre lang wurde an der Weizer Ortsdurchfahrt gebaut, 90 Millionen Euro wurden investiert. Die ganze Landesspitze mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, seinem Vize Verkehrslandesrat Anton Lang, Landesbaudirektor Andreas Tropper, Nationalrats- und Landtagsabgeordnete, natürlich auch Bürgermeister Erwin Eggenreich und ein Großteil des Weizer Gemeinderats, aber auch die Vertreter der Baufirmen Porr und Granit waren da, um die große Eröffnung vorzunehmen. Im neuen Kreisverkehr zwischen den beiden Tunnels wurde die Bühne aufgebaut, auf der später die Edlseer für Unterhaltung sorgen sollten. Doch am Himmel braute sich ein mächtiges Gewitter zusammen, also wurde es die wohl kürzeste Eröffnung bei so einem Ereignis.