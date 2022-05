Nach dem Fest folgt der Durchlass: Weizer Ortsdurchfahrt wird feierlich eröffnet

Der Lückenschluss der Ortsdurchfahrt in Weiz ist erfolgt, am 25. Mai wird das Teilstück der B 64 – samt beider Tunnel – feierlich eröffnet. Für Fahrzeuge wird die Strecke erst am 27. Mai, 6 Uhr, zu befahren sein.