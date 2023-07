"Ich weiß, dass die Person in der Hinsicht schuldig ist, weil es in Österreich verboten ist", sagt der Angeklagte. "Die Person" ist dabei er selbst und schuldig ist er insofern, als er Cannabis angebaut und konsumiert hat. Richtig schuldig fühlt er sich jedoch nicht, denn "es ist nur in Österreich verboten, ich befinde mich aber auf der Erde."