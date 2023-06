Seit rund 25 Jahren arbeitet der Angeklagte bereits in der Pflege - jetzt wird er beschuldigt, einen Pflegeheim-Bewohner am Körper verletzt zu haben. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe, er fühlt sich nicht schuldig. Zwar habe er an besagtem Tag die Pflege verrichtet, dabei sei es jedoch zu keinen Vorfällen gekommen.