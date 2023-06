Von einem Gericht ins nächste

Am Dienstag in Graz, am Mittwoch in Weiz verurteilt

Wegen schweren Diebstahls verurteilte eine Richterin in Graz den Angeklagten zu einer bedingten Haftstrafe. Einen Tag später muss sich der 19-Jährige am Bezirksgericht Weiz wegen Sachbeschädigung verantworten.