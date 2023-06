Ein Nasenbeinbruch, eine Rissquetschwunde am linken Augen, eine Kopfprellung und eine kaputte Brille. So endete der Fußballabend für einen Rapid-Fan. Gemeinsam mit Freunden sah er sich in einem Wettcafé das Spiel Sturm gegen Rapid an und traf dort auf einen Bekannten. Es floss reichlich Alkohol, auch noch nach dem Spiel, als man beschloss, gemeinsam zu einer Tankstelle zu fahren. Dort eskalierte die Situation.