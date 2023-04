Wo die Liebe hinfällt ... da werden in diesem Fall das Asylamt und die Fremdenpolizei stutzig. Mitte August kam ein Türke nach Weiz – im Dezember heiratete er eine ungarische Staatsbürgerin. Er ist 16 Jahre jünger, sie sprechen nicht dieselbe Sprache und unterhalten sich via Google-Übersetzer. Sehr verdächtig, findet auch der Richter und wittert eine Zweckehe, damit der Angeklagte einen Aufenthaltstitel erhält. Verdacht eines Verstoßes gegen Paragraf 117 des Fremdenpolizeigesetzes (FPG) heißt das in der Fachsprache.