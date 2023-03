Das Video erinnert entfernt an einen Zombiefilm. Ein junger Mann wankt in der Dunkelheit mit leerem Blick auf einen Pkw zu. Die erste Sequenz ist vergleichsweise harmlos, hier tritt er gegen das Fahrzeug, die Bewegungen sind unkoordiniert. Bizarrer wird es im zweiten Video - in diesem klettert der junge Mann auf die Windschutzscheibe und schlägt mit der Faust auf diese ein, woraufhin sie zersplittert. Der Fahrer des Pkw hält nicht an. Er fährt weiter - mit dem jungen Mann auf der Motorhaube. All das hat der Beifahrer gefilmt.