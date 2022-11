"Es tut mir sehr leid, was passiert ist durch mein Fahrverhalten", zeigt sich der Angeklagte reumütig. Er war mit seinem Enkelsohn auf dem Weg zu einem Fußballspiel, als er einen Radfahrer in einer unübersichtlichen Kurve überholt hat. Während des Überholvorgangs kam ein anderer Pkw entgegen. Der E-Bike-Fahrer kam zu Sturz und zog sich einen offenen Trümmerbruch am Ellbogen zu sowie eine Platzwunde und mehrere Schürfwunden und Blutergüsse. Elf Tage musste er im Krankenhaus bleiben, am Ellbogen war sogar eine Operation nötig.