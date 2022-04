Wegen Sachbeschädigung und Verleumdung muss sich ein 19-Jähriger vor Gericht verantworten. Bereits zum dritten Mal sitzt er auf der Anklagebank. Dieses Mal fing alles in einem Bus an. Mit verschmutzter Arbeitskleidung stieg der Angeklagte mehrfach in den Bus ein, woraufhin ihn der Fahrer darauf aufmerksam machte, dass die Sitze beschmutzt würden. Der Angeklagte beschimpfte den Busfahrer auf vulgärste Art und Weise. "Ich war damals jung und naiv", zeigt sich der Angeklagte vor dem Richter reumütig.