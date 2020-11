Ein Lokalaugenschein am vorgezogenen Wahltag in der Gemeinde Mortantsch: Haben die Leute beim dritten Anlauf überhaupt noch Lust auf die Wahl?

© Sonja Berger

Der Himmel strahlend blau, die Blätter gelb, orange, rot. Der Herbst zeigt sein schönstes Farbenspiel an diesem Tag in Mortantsch. Im Gemeinderat ist es bei drei Parteien nicht ganz so bunt: ÖVP (10 Mandate), SPÖ (4 Mandate) und die Bürgerliste (1 Mandat) wurden im Juni wieder gewählt. Die große Frage derzeit ist aber, ob das Wählen selbst den Menschen in Mortantsch nicht langsam zu bunt wird: Schließlich steht dort mit Sonntag, 15. November, der dritte Anlauf zur Gemeinderatswahl auf dem Programm.