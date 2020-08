Facebook

Etwas enttäuscht wirkte Monika Langs (ÖVP) - sie hatte sich wohl mehr Zustimmung bei ihrer Wahl zur zweiten Vizebürgermeisterin erhofft © Petra Schwarz

Am Samstagvormittag fand im Kunsthaus die konstituierende Sitzung des Weizer Gemeinderates statt. Von den 31 Gemeinderäten, zwei waren entschuldigt, sind 14 vollkommen neu in dieser Funktion, was vor allem der SPÖ zu verdanken ist, für die 12 Newcomer in den Gemeinderat einziehen. Zwei Neue stellt die ÖVP. Nicht mehr im Gemeinderat vertreten ist die FPÖ, die ihre beiden Sitze verloren hatte. Der Grüne Franz Hauser konnte seinen Sitz halten, der unabhängige Wolfgang Feigl schaffte den Einzug nicht.