FPÖ-Bezirkschef Patrick Derler"Im wahrsten Sinne des Wortes ein schwarzer Tag für uns"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Patrick Derler, Bezirksparteivorsitzender der FPÖ Weiz © FPÖ

Die FPÖ ist in 25 Gemeinden des Bezirkes angetreten und hat in sieben davon kein Mandat gemacht (Ludersdorf-Wilfersdorf, Mitterdorf an der Raab, Ratten, Rettenegg, St. Kathrein am Offenegg, Thannhausen und Weiz). 25 Mandate hat sie insgesamt weniger als 2015. In nur einer Gemeinde hat sie zwei Sitze gewonnen (Miesenbach). Insgesamt haben die Freiheitlichen knapp fünf Prozentpunkte über den ganzen Bezirk verloren.