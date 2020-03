Enormer Zuzug, Debatten um den Hochwasserschutz oder der noch immer nicht begonnene Hauptplatzumbau: In St. Ruprecht gibt es im Gemeinderatswahlkampf große Themen.

Herbert Pregartner (ÖVP), Andreas Hausleitner (FPÖ), Thomas Matzer (SÖG) und Alexandra Szumer (SPÖ) © Collage/Fotos: ÖVP, FPÖ, SÖG, SPÖ

Eines ist vor der Gemeinderatswahl in St. Ruprecht an der Raab ziemlich sicher: Es wird wohl mehrere Gewinner geben. Zumindest bei den Mandaten, denn St. Ruprecht ist wegen des großen Zuzugs (plus 448 Personen oder 8,3 Prozent seit 2015) über die 5000-Einwohner-Grenze gesprungen. Das bedeutet nicht nur mehr Geld für den Bürgermeister, sondern auch 25 statt bisher 21 Mandate im Gemeinderat.