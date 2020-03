Wahlarena in Passail Südspange, Fachärzte, aber auch ein paar Altlasten

Bei der Wahlarena der Kleinen Zeitung in Passail stellten sich gestern Abend die drei Spitzenkandidaten den Fragen der Redakteure und des Publikums. Vor allem die geplante Südspange sorgte für Emotionen unter einigen Gästen.

Moderatorin Ulla Patz, Werner Berghofer (ÖVP), Eva Karrer (SPÖ), Johann Schrei (FPÖ) und Moderator Robert Breitler bei der Wahlarena in Passail © Petra Schwarz

Bestens besucht war die Diskussion der Spitzenkandidaten in Passail, die gestern Abend auf Einladung der Kleinen Zeitung im Kultursaal der Gemeinde durchgeführt wurde. 120 Sessel waren zunächst vorbereitet worden, doch das war noch viel zuwenig – mehr als 150 Besucher sorgten am Ende für einen kuschelige Atmosphäre in dem Saal.