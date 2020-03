Die ÖVP hat in Naas unter Bürgermeister Bernhard Ederer die absolute Mehrheit, die SPÖ will wachsen, die FPÖ wachsam sein.

Georg Hödl, Bernhard Ederer und Elisabeth Schreck © SPÖ, ÖVP, FPÖ

Lauter bekannte Gesichter treten in Naas an: Georg Hödl (SPÖ) holte 2015 als Quereinsteiger zwei Mandate und führt auch dieses Mal die Liste an. Für die FPÖ, die der SPÖ 2015 ein Mandat weggeschnappt und auf zwei erhöht hatte, geht wieder Elisabeth Schreck an den Start. Sie ist seit 2010 im Gemeinderat, genau wie Bernhard Ederer (ÖVP). Nur dass Ederer nun zum ersten Mal als Bürgermeister ins Rennen geht: Er hat dieses Amt im August 2015 nach dem plötzlichen Tod seines Vorgängers Hans Graf übernommen. „Für mich völlig überraschend“, sagt Ederer, der bis 2019 auch Landtagsabgeordneter war. Das Halten der elf Mandate und des gesamten Vorstands sei ihm daher „persönlich enorm wichtig“, sagt Ederer.