In Mortantsch gibt es viel Zuzug – und viel zu tun. Und: eine der seltenen Bürgerlisten, einen relativ neuen Bürgermeister und eine „hungrige“ SPÖ.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Schlagbauer (ÖVP), Johann Schwaiger (SPÖ), Peter Krones (Bürgerliste) © Collage/Fotos: ÖVP, SPÖ, KK

Die Bürgerliste in Mortantsch ist eine von nur zwei Namenslisten im ganzen Bezirk Weiz. „Weil wir es demokratisch für notwendig halten“, sagt Spitzenkandidat Peter Krones. Seit 2010 hat die Liste ein Mandat. Das Sitzungsgeld habe man immer an sozial Schwache in der Gemeinde gespendet und auch auf Wahlplakate verzichte man bewusst.