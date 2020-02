In Floing gehen nur noch ÖVP und SPÖ ins Rennen, die FPÖ tritt nicht mehr an. Die SPÖ fordert „Modernisierung“.

Franz Lichetengger und Stefan Lembacher © ÖVP; SPÖ

Bisher waren drei Parteien im Floinger Gemeinderat – die FPÖ aber wird nicht antreten. „Das heißt wohl, dass ihnen unsere Arbeit ganz gut passt“, sagt Franz Lichtenegger, ÖVP-Bürgermeister seit 2011. Er wird also nur von der SPÖ herausgefordert, mit Stefan Lembacher neu an der Spitze. Im Gemeinderat ist der 32-Jährige aber bereits seit zehn Jahren, seit Herbst auch als Kassier. Lembacher will das 2015 an die ÖVP verlorene Mandat zurückholen.