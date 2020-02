Antritt auch in Gersdorf, Mitterdorf und St. Kathrein/O. Außerdem gibt es einige neue Gesichter an der Spitze.

Die Grünen treten bei den Gemeinderatswahlen in 14 der 31 Gemeinden des Bezirks an. Gegenüber der Wahl 2015 sind Kandidaturen in Gersdorf an der Feistritz (Peter Schlapschi), Mitterdorf an der Raab (Thomas Unger) und St. Kathrein am Offenegg (Robert Santner) dazugekommen.