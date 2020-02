Facebook

Kandidieren: Oswin Donnerer, Patrick König, Bettina Bauernhofer, Bürgermeister Erwin Eggenreich, Iris Thosold, Barbara Steiner, Ingo Reisinger, Julian Macher ©

Die Weizer Stadt-SPÖ präsentierte am Freitag ihre Liste für die Gemeinderatswahl. Welche Themen das „Team Erwin Eggenreich SPÖ Weiz & Unabhängige“ in die Waagschale wirft, verrät er aber noch nicht. Eggenreich möchte jedenfalls "wieder Bürgermeister sein, es sind so viele Dinge in Gang gesetzt worden". Die gelte es neben den neuen Ideen abzuarbeiten.