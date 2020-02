Die junge Partei tritt bei der Gemeinderatswahl am 22. März im Bezirk Weiz in fünf Gemeinden an.

Neos im Bezirk Weiz: Christian Reinstadler, Patrick Friedl, Andreas Dörfler, Clemens Bernd Kastenhuber und Stephan Krainer © Jonas Preagrtner

Wie berichtet, möchten die Neos bei den Gemeinderatswahlen in fünf Gemeinderäte im Bezirk Weiz einziehen. Gleisdorf, wo man es vor fünf Jahren (erfolglos) versuchte, ist nicht dabei. Als großes Thema geben die Neos die Transparenz aus. Sie fordern die Veröffentlichung der Gemeinderatssitzungs-Protokolle im Internet, was seit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung nicht mehr erlaubt ist. „Wichtig ist uns auch die Flexibilität und Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsplätzen“, sagt Regionalmanager Andreas Dörfler, Spitzenkandidat in Puch. Dort gelte es zudem das Geh- und Radwegenetz so auszubauen, dass man gefahrlos aus den Ortsteilen ins Zentrum kommt, so Dörfler.