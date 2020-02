Kleine Zeitung +

Gemeinderatswahl FPÖ ist in 23 Gemeinden fix dabei, kämpft aber noch um Antreten in der Stadt Weiz

Neue FPÖ-Listen gibt es in St. Kathrein am Offenegg und Miesenbach, in Hofstätten, Floing, Gutenberg und Weiz gibt es im Gegensatz zu 2015 bisher noch keine Kandidatur. In Weiz und Gutenberg sowie Mitterdorf wird aber noch darum gekämpft.