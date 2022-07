Vor zwei Wochen war das Pfeifen der Feistritztalbahn zwischen Birkfeld und Koglhof wieder einmal zu hören – auch wenn es nur eine Testfahrt war. Wann und ob der Betrieb heuer noch aufgenommen wird, ist unklar. Im Hintergrund werden jetzt die Initiativen zur Rettung intensiviert und koordiniert. Die Birkfelder Gruppe rund um Walter Hausleitner und die Altbürgermeister Derler und Kandlbauer kämpft ebenso wie die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ, auch der Ludersdorfer Gemeinderat Patrik Ehnsperg (Grüne) kurbelt, wo er kann.

Eine fragwürdige Rolle nimmt der Birkfelder Bürgermeister Oliver Felber ein. Bereits wenige Tage nachdem das von ihm selbst in Auftrag gegebene Konzept nach Wien geschickt wurde, verfasste er einen Brief mit komplett gegenteiligem Inhalt an Landesrat Lang. Nach einem Plan, was er vorhat, sieht das nicht aus, auch wenn er betont, dass er nur Antworten von allen Seiten erhalten möchte. Wenn man aber klar sagt, "Ich will die Bahn retten und alles dafür tun, dass das gelingt", kann man nicht auf der anderen Seite einen Brief mit der Bitte um Entfernung der Schienen an das Land schicken.