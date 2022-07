Ein neuer Kämpfer für den Erhalt der Feistritztalbahn hat sich gefunden: Patrik Ehnsperg, Grün-Gemeinderat in Ludersdorf-Wilfersdorf und Eisenbahn-Freund seit Jahrzehnten. Vor Kurzem hat er eine Fahrt zur Wassertalbahn im nordrumänischen Maramuresch unternommen. Dort hat er gesehen, was alles möglich wäre. „Diese Bahn hat eigentlich zum Abtransport von Holz aus dem Wald gedient. Vor ein paar Jahren hat man dann einmal einen Waggon dazugehängt und ein paar Leute mitgenommen. Mittlerweile verkehren täglich fünf ganze Züge für Touristen mit jeweils 300 Leuten. Pro Tag verdienen sie also bis zu 25.000 Euro“, erzählt Ehnsperg.