"Soll die Bahn erhalten werden? Soll sie einem Radweg weichen? Soll die Bahn erhalten und der Radweg gebaut werden?" – Über diese drei Fragen wollte die FPÖ in einer Volksabstimmung abstimmen lassen. Den Antrag dazu brachte FPÖ-Vorsitzender und Vizebürgermeister Patrick Derler in der letzten Gemeinderatssitzung in Birkfeld ein.