Andreas Kinsky legt sein Amt als Bezirksparteiobmann zurück

Einiges tut sich in der ÖVP im Bezirk Weiz: Andreas Kinsky will sein Amt als Bezirksparteiobmann im November zurücklegen. In Rettenegg kündigt Johann Ziegerhofer seinen Rücktritt im Oktober an und nominiert als Nachfolger seinen Vize.