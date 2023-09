Wir sitzen hier am Fußballplatz des USK Puch bei Weiz, derzeit Tabellenführer in der ersten Klasse Ost B. Sie wuchsen neben dem Platz auf. Was geht in Ihrem Kopf vor …

Christian Ilzer: Es freut mich, dass sie Tabellenführer sind. Der jetzige Trainer Thomas Gruber war hier mein Co-Trainer. Mich verbindet eine große Freundschaft mit ihm. Ich habe hier eine wunderschöne Kindheit und Jugendzeit verbracht. Egal, wo mich meine Reise hinträgt, ich werde immer ein Pucher sein. Das ist meine Heimat, das sind meine Wurzeln. Meine Liebe zum Fußball hat hier begonnen.