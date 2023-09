Einsatz der Tierrettung in Fladnitz an der Teichalm: Nach anonymen Hinweisen sah die Veterinärbehörde Weiz schon mal bei den beiden Tierhalten nach und setzte eine Frist. Die war am Freitag abgelaufen, bestätigt Kerstin Schön, Amtstierärztin im Bezirk Weiz.