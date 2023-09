Kürbis oder der doch eher runde Zucchini? Nein, was da auf einem Feld zwischen Wilfersdorf (Bezirk Weiz) und Brodersdorf (Bezirk Graz-Umgebung) gedeiht, sind Wassermelonen. Und das inmitten der hagelanfälligen Oststeiermark? "Mut kann man nicht kaufen", sagt Christoph Auer und lacht.

Der 37-Jährige ist Landwirt im Nebenerwerb. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Sabine Koch baut er die exotischen Früchte an. Auf die Idee brachte ihn eine Kundschaft, die er vor einigen Jahren in seinem Brotberuf als Berufskraftfahrer belieferte. "Das wollte ich unbedingt ausprobieren", erinnert er sich.

Gesagt, getan. Und zwar nicht einfach im eigenen Gemüsegarten in seinem Wohnort Kainbach bei Graz, sondern gleich auf einem 1000 Quadratmeter großen Acker.

Vertrocknet und abgesoffen

Nun blickt er auf seine dritte Saison als Melonenbauer zurück. Sein Fazit: "Es funktioniert!" Wenngleich es ihm das Wetter nicht einfach gemacht hat. Mit dem Hagel hatte er zwar Glück, aber "im ersten Jahr schlug der Spätfrost zu, vergangenes Jahr sind fast alle Pflanzen vertrocknet und heuer sind sie abgesoffen", erzählt Auer.

Bis zu 1200 Kilo Wassermelonen werden Sabine Koch und Christoph Auer heuer ernten © Katharina Lagler

Rund 90 Prozent Ernteausfall hat ihm der nasse Mai heuer beschert. "Die Melone ist eine Steppenfrucht, sie mag Trockenheit", erklärt der Absolvent einer landwirtschaftlichen Fachschule. Während im Vorjahr noch viereinhalb Tonnen Ernte zu Buche standen, werden es heuer nur rund 1000 Kilogramm sein.

Kartoffeln in verschiedenen Farben

Einen Totalausfall gab es heuer bei den Honig- und Zuckermelonen, die Auer und Koch ebenfalls anbauen. Wie es mit den Süßkartoffeln nebenan aussieht, wird sich demnächst zeigen - deren Erntefenster startet direkt nach den Melonen. Für nächstes Jahr haben sich die zwei schon wieder was Neues überlegt: Alte Erdapfelsorten in verschiedenen Farben sowie Zwiebeln sollen am Nachbaracker der Melonen wachsen.

Viel Handarbeit

Auf dem Acker ist die Melone übrigens eine kleine Diva. Mitte Mai werden die Pflanzen händisch in die Erde gearbeitet. "Dafür kaufen wir neun Wochen alte Jungpflanzen", sagt Auer, "denn Melonenpflanzen aufzuziehen ist eine eigene Wissenschaft." Er müsse die Pflanzen sogar aus dem Ausland beziehen, weil sie in Österreich bei keinem Händler erhältlich seien. Spritzmittel, so die Melonenbauern, kämen nicht zum Einsatz: "Für Melonen und Süßkartoffeln gibt es gar keine."

Qualitätskontrolle muss sein. Süß und aromatisch sind sie, die Melonen aus der Oststeiermark © Katharina Lagler

Mit Ferienbeginn gibt es die ersten Früchte zu ernten, die aktuelle Saison geht noch etwa zwei Wochen. Ob eine Melone erntereif ist, erkennt Auer anhand von zwei Merkmalen: Einerseits muss sie hohl und dumpf klingen, wenn man darauf klopft, andererseits weist sie auf der Schale einen markanten gelben Fleck auf.

Für alle Hobbygärtner hat Auer folgenden Tipp: Wassermelonen nie direkt nach Regen ernten, sondern immer ein paar trockene Tage abwarten. "Sonst ist der Geschmack verwässert."

Der gelbe Fleck ist ein Hinweis, dass die Melone reif ist © Katharina Lagler

Apropos: Wie schmeckt die Melone aus der Oststeiermark eigentlich? "Intensiver als die importierten", meint Koch. Warum? "Weil sie vollreif geerntet werden." Das sei entscheidend, denn Melonen reifen nicht nach.

Wer sich selbst überzeugen will, erhält die letzten Früchte dieser Saison beim Bauernladen "vonumadum" in Gleisdorf, beim Genussladen Maier in Brodersdorf und (nach vorheriger Ankündigung auf Facebook) ab Feld.