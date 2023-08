Kennengelernt haben sich Melanie (geboren Klammler) und Stephan Hirtl aus Stockheim in einem Lebensmittelgeschäft in St. Radegund. Der Maurer war gerade dabei sich bei der ehemaligen Verkäuferin eine Jause zu kaufen, als es zwischen den beiden funkte. Am 22. Juli wurde in Gutenberg Hochzeit gefeiert.

Das junge Ehepaar verbringt die gemeinsame Freizeit am liebsten mit den Töchtern Leonie (8) und Laura (6), beim Wandern und ihrer Landwirtschaft. Für die Flitterwochen ging es für das Paar nach Zell am See.

