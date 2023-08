Herr Tödling, Sie sind gebürtig aus Baierdorf bei Anger, seit Juni sind Sie Hoteldirektor im "Das Eisenberg" in St. Martin. Warum hat Sie ins Südburgenland gezogen?

DANIEL TÖDLING: Für mich war es nie ausschlaggebend, an welchem Ort ich arbeite, sondern, dass mir die Hotels und die Positionen gefallen und ich die Chance habe weiterzukommen. Aber bei allem was ich gemacht habe, ob in Kitzbühel oder in Bad Aussee, habe ich immer gewusst, dass ich mich ausprobieren kann, weil daheim ist immer ein Platzerl frei.