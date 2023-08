"Wir wollten schon zusperren, und vielleicht wäre das auch einfacher gewesen. Früher hatten wir an guten Tagen 700 bis 800 Besucher. Und dann sind meine Frau Maria und ich an manchen Tagen allein da gesessen", erinnert sich Franz Ryavec. "Aber so leicht gibt man dann doch nicht auf." Er ist seit 1986 Hüttenwirt - zuerst beim Steirischen Jockl bei Schüsserlbrunn am Hochlantsch, dann beim Guten Hirten zwischen der Bärenschützklamm und der Teichalm.