Die Kontrolle eines schwer alkoholisierten Pkw-Lenkers (59) endete in der Nacht auf Sonntag, 13. August 2023, mit einer Festnahme. Der Mann hatte die einschreitenden Polizisten mehrmals beschimpft und bedroht.

Kurz vor ein Uhr in der Nacht kam es in Wetzawinkel zur Verkehrskontrolle des 59-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. Der Pkw-Lenker war der Verkehrsstreife zuvor aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf der L366 (Rittscheinstraße) aufgefallen. Die Beamten hielten das Fahrzeug in der Folge an und führten eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch.

Schwer alkoholisiert

Bei der folgenden Kontrolle stellten Polizisten dann Merkmale einer Alkoholisierung beim Fahrzeuglenker fest. Daraufhin forderten sie den 59-Jährigen zu einem Alkotest auf. Dieser ergab eine schwere Alkoholisierung, weshalb Beamte dem Mann den Führerschein an Ort und Stelle abnahmen und ihm die Weiterfahrt untersagten.

Dies dürfte dem 59-Jährigen wohl nicht gepasst haben. Bereits während der Amtshandlung äußerte er gegenüber den Polizisten mehrmals seinen Unmut in einem aggressiven Unterton. Im Zuge einer rechtlichen Belehrung bei der Führerscheinabnahme begann der Mann dann die Beamten zu beschimpfen. Dabei gingen die fortlaufenden Beschimpfungen schließlich auch in Drohungen über.

Mann festgenommen

Polizisten nahmen den 59-Jährigen in der Folge fest und überstellten ihn in die Polizeiinspektion Weiz, wo der Mann die Nacht in Haft verbrachte.

Bei seiner Einvernahme am Sonntagvormittag zeigte sich der 59-Jährige dann geständig. Er wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt.